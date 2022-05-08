Українські десантники разом з артилеристами завдали нищівний удар окупантам – відео

ЗСУ продовжують відбивати навалу загарбників, які вдерлись в Україну. Кожного дня бійці борються за нашу незалежність, наближаючи перемогу. І це відео ще раз підтверджує, що українські військові неймовірні!

Воїни Десантно-штурмових військ ЗСУ кожного дня завдають втрат російським загарбникам, зменшуючи кількість особового складу та техніки окупантів. І нове відео з поля бою показує, як наші бійці ефектно знищують ворогів в Україні.

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На відео зафіксовано, як артилеристи Сухопутних військ у взаємодії з десантниками завдають нищівного удару російським окупантам – знищуючи їх разом з військовою технікою. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів нашої України! Кожного з окупантів буде покарано! Разом до перемоги! – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що станом на 8 травня ліквідовано 1130 російських танків та 2 741 бойових броньованих машин. Загальні втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну мають такий вигляд:

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