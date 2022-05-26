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війна Kalush

Українські десантники позбавили окупантів ще кількох бронемашин: фотофакт

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Миколаївські десантники розтрощили ворога - фото 1
Миколаївські десантники розтрощили ворога / facebook

Російські війська щодня зазнають значних втрат на українських землях. У мережі показали свіжі фото зі знищеною ворожою технікою.

Так, на цей раз відмінно спрацювали миколаївські десантники. Завдяки злагодженій роботі їм вдалося ефективно атакувати російську техніку та розтрощити кілька бойових броньованих машин окупантів. Результатами бійці поділилися в Facebook.

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Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва знищили кілька одиниць бойових броньованих машин окупантів, екіпаж згорів разом з технікою. Кожен окупант, що прийшов на нашу землю, отримає свою кулю. Кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт, – йдеться в описі до фото.

Українські десантники позбавили окупантів ще кількох бронемашин: фотофакт - фото 506169

Українські десантники позбавили окупантів ще кількох бронемашин: фотофакт - фото 506170

Українські десантники позбавили окупантів ще кількох бронемашин: фотофакт - фото 506171

Українські десантники позбавили окупантів ще кількох бронемашин: фотофакт - фото 506172

Українські десантники позбавили окупантів ще кількох бронемашин: фотофакт - фото 506173

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