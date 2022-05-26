Українські десантники позбавили окупантів ще кількох бронемашин: фотофакт

Російські війська щодня зазнають значних втрат на українських землях. У мережі показали свіжі фото зі знищеною ворожою технікою.

Так, на цей раз відмінно спрацювали миколаївські десантники. Завдяки злагодженій роботі їм вдалося ефективно атакувати російську техніку та розтрощити кілька бойових броньованих машин окупантів. Результатами бійці поділилися в Facebook.

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Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва знищили кілька одиниць бойових броньованих машин окупантів, екіпаж згорів разом з технікою. Кожен окупант, що прийшов на нашу землю, отримає свою кулю. Кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт, – йдеться в описі до фото.

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