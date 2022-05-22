Американський Stinger приземлив російський винищувач на Луганщині: фотофакт

Ще одна ворожа "пташка" доліталася. Вправні українські захисники влучили у російський винищувач Су-25.

Як пише радник міністра МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, у неділю, 22 травня, українські військові знищили у Луганській області Су-25 російської армії. Пілот катапультуватись не встиг.

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Вдалині догоряють залишки Су-25, збитого бійцями 3 Роти 80 ОМБр на Луганщині годину тому. "Stinger" спрацював на відмінно, – додав Геращенко.

Ворожі втрати станом на 22 травня (88-й день війни)

На сьогодні втрати російських окупантів склали 29 050. За добу ця кількість збільшилася на 200 осіб. Крім цього, знищено сумарно уже понад 370 російських літаків та гелікоптерів.

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