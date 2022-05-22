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війна Kalush

Американський Stinger приземлив російський винищувач на Луганщині: фотофакт

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Су-25 - фото 1
Су-25 / censor

Ще одна ворожа "пташка" доліталася. Вправні українські захисники влучили у російський винищувач Су-25.

Як пише радник міністра МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, у неділю, 22 травня, українські військові знищили у Луганській області Су-25 російської армії. Пілот катапультуватись не встиг.

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Вдалині догоряють залишки Су-25, збитого бійцями 3 Роти 80 ОМБр на Луганщині годину тому. "Stinger" спрацював на відмінно, – додав Геращенко.

Американський Stinger приземлив російський винищувач на Луганщині: фотофакт - фото 505877

Ворожі втрати станом на 22 травня (88-й день війни)

На сьогодні втрати російських окупантів склали 29 050. За добу ця кількість збільшилася на 200 осіб. Крім цього, знищено сумарно уже понад 370 російських літаків та гелікоптерів.

Американський Stinger приземлив російський винищувач на Луганщині: фотофакт - фото 505878

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