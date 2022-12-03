Посмішка артилеристів – це вбивча зброя: українські воїни показали яскраві фото

Українські захисники кожного дня без перерв та відпусток працюють над звільненням тимчасово окупованих територій та над знищенням всіх загарбників на нашій землі. І навіть в такий час їм вдається не лише зберігати бойовий дух, а й підбадьорювати інших українців!

За чимало місяців війни ранок для захисників починається не з кави, а з влучних пострілів по російських окупантах. Як відзначають у Міноборони, наші воїни навіть до гармат підходять з запальним настроєм. І це підтверджує вогняне фото бійців 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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Посмішка – це зброя. Посмішка артилеристів – це вбивча зброя, – діляться українські військові, які щодня наближають нашу перемогу.

facebook.com/59ompbr.com.ua

facebook.com/59ompbr.com.ua

Станом на 3 грудня армія рф втратила близько 90 600 одиниць особового складу, 2 917 танків та 1 906 артилерійських систем. Повний перелік втрат росії з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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