Українські будівельники відновлять житло тих, хто постраждав від бомбардувань

У ці непрості для України часи надзвичайно важливо гуртуватися. І ми, українці, вміємо це робити чи не найкраще. Зокрема, це показують наші будівельники.

Вони уже оголосили про створення спільноти. Її функція – допомога людям, чиє житло знищили під час бомбардувань російські війська. Про це повідомив засновник школи девелопменту UrbanLand Ігор Райков.

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Коли "русcкій корабль" остаточно пійде нах*й з наших міст, необхідно буде відновити житло тим, у кого його більше немає… Звісно, ми не зможемо відновити все, але я точно знаю, що ми сильні і єдині, а значить в змозі відновити мінімум десяток житлових приміщень, – сказав він.

Важливо! До об'єднання можуть долучитися й інші девелопери, проєктувальники, бригади будівельників, а також ті, хто може надати будівельні матеріали або фінансування.

За цим посиланням можна долучитися до участі в ініціативі. Виберіть пункт "Хочу допомогти".

Крім того, на сайті форму можуть заповнити ті українці, котрі втратили житло під час бомбардувань Росії. Їм слід вибрати пункт "Потрібна допомога".

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