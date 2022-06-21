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Українські бійці захопили унікальний російський трофей – БМП-2 з посиленим захистом

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Українські бійці захопили унікальний російський трофей – БМП-2 з посиленим захистом - фото 1

ЗСУ продовжують захоплювати все більше російської техніки. На цей раз наші воїни заволоділи ворожим БМП-2 з додатковим комплектом захисту 675-сб3КДЗ. Розповідаємо, чому для нас важливий такий трофей.

Як пише Defence Express, у важких боях 10-й гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ вдалося захопити російський БМП-2, що оснащений додатковим комплектом захисту 675-сб3КДЗ.

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Це захист складається з полімерних панелей і протикумулятивних решіток. Усе разом ефективніше захищає машину від великокаліберних кулеметів і гранатометів. Тому дослідження такої техніки вкрай важливе для наших військових.

Після дослідження цього трофея інженери зможуть не тільки назвати вразливі місця російських БМП-2 із захистом 675-сб3КДЗ, а й розробити аналогічний комплекс для того, щоб вберегти якомога більше наших бронемашин.

Зараз у російської армії налічується 100 таких комплексів, але незабаром їх може стати більше.

Українські бійці захопили унікальний російський трофей – БМП-2 з посиленим захистом - фото 507979
Українські бійці захопили унікальний російський трофей – БМП-2 з посиленим захистом - фото 507976
Українські бійці захопили унікальний російський трофей – БМП-2 з посиленим захистом - фото 507978
Українські бійці захопили унікальний російський трофей – БМП-2 з посиленим захистом - фото 507977

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