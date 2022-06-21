Фрагмент відео з запеклих боїв в Сєвєродонецьку з'явився у мережі

Російські війська не покидають спроб окупувати Сєвєродонецьк, що на Луганщині. Кадри з важких боїв у цьому місті показали в інтернеті.

Так, не припиняються запеклі бої між ЗСУ та ворожими військами за Сєвєродонецьк. Опубліковане відео на сторінці МВС у Facebook – черговий цьому доказ.

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Як видно з кадрів, українські захисники героїчно борються за місто, знищуючи російських окупантів. Перестрілки тривають у промзоні.

Бійці Нацгвардії знищують ворога у Сєвєродонецьку. Бої за місто продовжуються, – йдеться в описі до ролика.

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