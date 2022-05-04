Прикордонники ефектно знищили триколор на спостережній вежі на Сумщині – відео

Окупанти посеред ночі поставили власний прапор на українські спостережній вежі. Але прикордонникам вдалось відновити справедливість та філігранно спалити триколор, обійшовши російських снайперів.

Російські військові продовжують демонструвати підступність, адже вирішили привласнити собі українську спостережну вежу поблизу кордону з РФ на Сумщині. Для цього загарбники посеред ночі розвісили на ній триколор та розмістили навколо снайперів. Однак агресор вкотре недооцінив українських воїнів, адже прикордонники знайшли спосіб знищити триколор, чим поділились у ДПСУ.

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Завдяки майстерності наші захисники змогли непомітно наблизитися квадрокоптером до вежі та скинути на неї вибухівку. Російський триколор знищили. Слава Україні!, – розповів прессекретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач.

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