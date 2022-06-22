Сотні снарядів "з любов'ю": бійці показали, як працюють з американськими гаубицями M777

Українські воїни щодня роблять все, щоб наблизити перемогу у боротьбі з окупантами. І в цьому їм допомагають волонтери та іноземні партнери, які надсилають все необхідне. Тож бійці показали гаубиці M777 у дії.

Військові кожного дня працюють над тим, щоб на українській землі не залишилось жодного російського загарбника. І бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола у східних областях щедро влаштовують останнє вогняне шоу для окупантів у східних областях, зазначають в Угруповання Об'єднаних сил.

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Цього разу у кадр потрапила робота з американськими гаубицями М777.

Воїни з нещадною «любов’ю» насипають окупантам сотні снарядів 155-го калібру. Усі артилеристи, як один кажуть, що працювати на такому озброєнні їм до вподоби, особливо тішить точність вогневого ураження по цілях з цих "трьох сімок". Разом нищимо окупанта, разом до перемоги! – йдеться в описі до доволі красномовних фото.

facebook.com/easternbridgehead

facebook.com/easternbridgehead

facebook.com/easternbridgehead

facebook.com/easternbridgehead

Відзначимо, що станом на 22 червня російські військові втратили 1 496 танків, 3 614 бойових броньованих машин та близько 34 230 особового складу. Загальний перелік втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:

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