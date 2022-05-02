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Українські аніматори створили відеоряд на пісню The Tiger Lillies та The Hypnotunez

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Українські аніматори створили відеоряд на пісню The Tiger Lillies та The Hypnotunez - фото 1

Це прем'єра пісні "I'm a Star!" та спільного кліпу від музичних гуртів The Tiger Lillies та The Hypnotunez. До створення відео долучилися 17 художників-аніматорів з України. Дивіться різні сценарії смерті путіна!

Над відеороликом працював фестиваль анімації LINOLEUM. Українські митці зобразили різні варіанти смерті путіна. Така анімація добре накладається на слова пісні, адже головна ідея треку – висміювання амбіцій диктатора.

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Кошти з релізу перекажуть на користь українських митців.

Зірки лондонського кабаре The Tiger Lillies та український джаз-панк-гурт The Hypnotunez створили сингл "I'm a Star". А українські митці долучилися до роботи над кліпом. Робота над цим спільним проєктом розпочалася ще до війни в Україні.

"Лірика та її меседж дуже точно демонструють дикість ідей певного диктатора. Сингл розповідає про вбивчі амбіції та марнославство путіна з саркастичним "I'm a Star" у приспіві", – коментують творці.

За словами Анастасії Верлінської, директора фестивалю LINOLEUM, те, що показано у відео, не йде ні в яке порівняння з тортурами, які проходять українці.

Слухати пісню The Tiger Lillies feat. The Hypnotunez – I'm a Star:

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