Ед Ширан та Антитіла випустили спільний трек: дивіться кліп

Відомий британський співак Ед Ширан записав спільну пісню з гуртом Антитіла. Тому трек "2 Step" отримав українські слова, які описують історію початку війни. Це варто почути та побачити!

Гурт "Антитіла" отримав незвичайну пропозицію записати спільну пісню з популярним поп-співаком Едом Шираном, тож скористався таким шансом, хоч це було і нелегко. Так у світ вийшов трек "2 Step" та потужний кліп на нього, пише Радіо MAXIMUM.

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Антитіла виконували свою роботу як військовослужбовці, нам було не просто створити і записати українську лірику й вокал у студії. Окрім того, студія Bobina Records, на якій ми зазвичай записували власні пісні опинилася під окупацією. Але завдяки Максиму Сиволапу, нашому другу і незмінному співавтору та аранжувальнику багатьох пісень, ми справилися зі своєю частиною, – зазначає лідер гурту Тарас Тополя.

Він також пояснив, що в українському тексті треку відомого британця він вирішив розповісти, як для його сім'ї почалась війна.

І це не лише моя історія, це історія мільйонів українців, сім’ї яких розлучили, а подекуди і назавжди, жахливі бомбардування й війна, – додає Тополя.

Відео також присвячене пам'яті талановитого українського режисера Дмитра Маніфеста. Над роликом попрацював його друг Дмитро Шмурак, який взяв на себе неймовірну кількість роботи у короткі терміни, адже гурт "Антитіла" не мав можливості повноцінно долучатись до знімального процесу.

Ед Ширан та Антитіла – 2step, дивіться кліп онлайн:

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