Українська зірка Instagram знялася для Playboy: фото 18+

Популярна блогерка Софія Стужук на своїй сторінці в Instagram розмістила знімки, зроблені для чоловічого журналу Playboy. Деякі кадри виявилися вкрай відвертими!

Багатодітна мати Софія Стужук позувала без білизни, прикривши найінтимніше тонкою смужечкою купальника. Фото з'явилися в інстаграмі зірки.

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"Ну що, я нарешті можу вам похвалитися! Дивіться кайфову мене на обкладинці і всередині квітневого Плейбой! Так, мамка трьох малюків! Це не хрест на собі! Я офігенно сексуальна мамка трьох", – написала Стужук.

На фото Стужук також позувала у відвертій білизні і блискучих гартерах. Блогерка зібрала багато відгуків, серед яких не всі позитивні: "Можна було б вже і без трусів", "Не кожна мама трьох може так виглядати", "Ну таке", "Фотошопу як завжди багато", "Ракета", "Яка ти красива". Гортайте галерею:

25-річна Софія Стужук стала відома завдяки своєму Instagram-блогу, в якому вона ділиться інформацією про свою сім'ю. Стужук кілька разів потрапляла в скандали, наприклад, вона ділилася в сторіз процесом домашніх пологів. У Софії Стужук троє дітей. Була одружена з блогером Дмитром Стужуком, який пішов з життя в 2020 році через коронавірус. Зараз Стужук зустрічається з блогером Андрієм Шатирко.

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