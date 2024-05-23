Українська виконавиця Jerry Heil зіграла в аеропорту пісню "Teresa & Maria"

Українська співачка Jerry Heil, яка разом з реп-виконавицею Alyona Alyona представляла Україну на Євробаченні 2024, виконала пісню "Teresa & Maria" просто в аеропорту. Саме ця композиція принесла нашій країні третє місце на пісенному конкурсі.

Днями вона зачарувала всіх розкішним образом на червоній доріжці в Каннах, а тепер потішила відвідувачів аеропорту неймовірним виконанням конкурсної пісні. Ролик Jerry Heil розмістила у соцмережі Instagram.

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Артистка побачила піаніно, коли поверталася з французьких Канн через Польщу додому. Тож не втрималася та заспівала. Поки вона була за інструментом, її імпровізований виступ встигли зафільмувати інші пасажири.

Бачу піаніно – розчиняюся в музиці, до побачення, – підписала відео Jerry.

У ТікТок користувачі засипали співачку компліментами. Мовляв, навіть не віриться, що дівчинка, яка співала "Охрана, отмєна", стала такою дорослою й так шикарно представляла Україну на Євробаченні.

Зараз артистка вже в Україні. Для своїх шанувальників вона записала відео з залізничного вокзалу у Львові та показала багаж, з яким мандрувала.

Нагадаємо, що одразу після Євробачення 2024 Jerry Heil рушила до Франції у Канни, де встигла познайомитися з режисером оскароносного фільму 20 днів у Маріуполі Мстиславом Черновим.

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