Неймовірна колаборація: KALUSH і Balsam презентували ліричний трек "Розбуди мене"

Соліст гурту KALUSH Олег Псюк продовжує експерименти у різних жанрах. Після виходу синглу "Останній раз", в записі якого також взяв участь гурт Adam, випустив другий трек у колаборації з Balsam.

Гурт KALUSH спільно з реп-реггі виконавцем Balsam випустили пісню "Розбуди мене" про боротьбу з невизначеністю та пошук орієнтира в житті. Дивіться атмосферний кліп на YouTube.

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Композиція під назвою "Розбуди мене" розповідає про внутрішню боротьбу з невизначеністю і пошуком справжньої цінності у світі, де час та спокуса постійно віддаляють нас від суттєвого і важливого.

Ми часто витрачаємо час на зайве, концентруємось на дрібницях, живемо ніби уві сні, думаючи, що попереду ще багато часу. Іноді просто не вистачає потрібної людини, яка допоможе змінити сприйняття та навчити цінувати те, що ти маєш, – розповів про пісню фронтмен KALUSH Олег Псюк.

За словами музикантів, люди часто витрачають час на дрібниці та живуть ніби уві сні, думаючи, що попереду ще купа часу. Саме тому поряд має бути хтось, хто допоможе змінити сприйняття та почати цінувати те, що у тебе є.

"Мила, розбуди мене, поки я є…" – проникливі рядки про швидкоплинність життя. Внутрішній голос головного героя кричить, що час прокидатися й насолоджуватися кожною миттю, цінувати кожну хвилину.

Спільний трек виконавців презентували 17 травня, напередодні запланованого на 25 травня ексклюзивного концерту гурту KALUSH за участю реп-реггі виконавця Balsam в мальовничому місці на схилах Дніпра – в KURENI.

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