Українська Вікіпедія назвала статті, які найчастіше читали від початку війни

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що багато людей черпають інформацію саме з Вікіпедії. Тож в онлайн-енциклопедії розповіли, які статті були найпопулярнішими від початку повномасштабного вторгнення.

Для того, щоб отримати відповідну інформацію, дані проаналізувала громадська організація "Вікімедіа Україна". Вона склала рейтинг зі 100 найпопулярніших статей україномовного розділу онлайн-енциклопедії.

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Зауважимо, що українська Вікіпедія значно наростила свою аудиторію з травня 2020 року. Її переглядають понад 100 мільйонів користувачів на місяць.

Найпопулярніша стаття на Вікіпедії

Як ви розумієте, найбільше цікавить українців "Російське вторгнення в Україну (2022)". Ця стаття за 90 днів набрала понад 2,5 мільйона переглядів. Усе пізнається у порівнянні. Так, стаття "Україна", яка була найпопулярнішою у 2021 році, за аналогічний період отримала лише один мільйон переглядів.

Арестович, Зеленський, Залужний: популярні персони

Частенько вивчають біографії людей. Так, на статтю про Олексія Арестовича заглянули 1 846 тисяч разів, Володимира Зеленського – 309 тисяч, Валерія Залужного – 305 тисяч, а Віталія Кіма – 257 тисяч.

Степан Бандера – найпопулярніший історичний діяч. Статтю про Степана Бандеру переглянули 637 тисяч гривень.

Не минулось, звичайно ж, без статей, пов'язаних з озброєнням:

оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" – 501 тисяча;

тактичний ракетний комплекс "Точка" – 430 тисяч;

російські крилаті ракети "Калібр" – 420 тисяч;

турецький ударний безпілотник Bayraktar TB2 – 399 тисяч.

Що стосується крейсера "Москва", в який 13 квітня влучили українськими ракетами "Нептун" і відправили його на дно, то стаття про нього назбирала 402 тисячі переглядів.

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