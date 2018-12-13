Українська ведуча поділилася першими знімками новонародженого сина

Ведуча програми Сніданок вихідний Валентина Хамайко, яка нещодавно народила четверту дитину, поділилася з шанувальниками фото малюка.

На знімках зображений маленький Андрій в колисці, на другому фото з ним позує брат, а на третьому сестра тримає немовля на руках.

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Фото Валентина Хамайко опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Валентина розповіла, що це був перший день, коли вони нікуди не йшли і були вдома. "Нам тиждень, нам, тому що я до сих пір живу з дитиною одним організмом! На руках, в обіймах, годуючи. І сьогодні перший день, коли ми нікуди не їдемо, і від цього неспішні хвилини поруч стають ще ціннішими. У перші дні я відчувала, що старші діти скучили, постійно перебивали один одного і кликали "МАМА". Але варто було кожному приділити час, так, щоб побути хоча б кілька годин на самоті і все стало набагато краще...", – пише щаслива Валентина.

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