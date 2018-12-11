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Регіна Тодоренко вперше показала себе після пологів

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Регіна Тодоренко показалася після пологів - фото 1
Регіна Тодоренко показалася після пологів / Instagram

Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка 5 грудня 2018 року стала мамою, вперше показала себе після пологів.

Телеведуча опублікувала в "історіях" на своїй сторінці в Instagram кумедні фото і відео, на яких постала перед шанувальниками без макіяжу у домашній обстановці.

І ще: Регіну Тодоренко виписали з пологового будинку: з'явилося відео

Примітно, що на відео новоспечена мама постала без одягу, обмотана одним рушником.

Регіна Тодоренко - фото 294365
Регіна Тодоренко

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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