Регіна Тодоренко вперше показала себе після пологів

Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка 5 грудня 2018 року стала мамою, вперше показала себе після пологів.

Телеведуча опублікувала в "історіях" на своїй сторінці в Instagram кумедні фото і відео, на яких постала перед шанувальниками без макіяжу у домашній обстановці.

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Примітно, що на відео новоспечена мама постала без одягу, обмотана одним рушником.

Регіна Тодоренко

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