Шість українських університетів серед тисячі найкращих у світі

Українські виші потрапили до топ-1000 найкращих університетів світу. У першу трійку рейтингу ввійшли Массачусетський технологічний, Стенфордський та Гарвардський університети. Дізнайтеся, які саме ВНЗ у цьому списку.

Порівнюючи університети всього світу, найвищий коефіцієнт надають академічному рівню – 40%. Його встановлюють за висновками понад 80 тисяч експертів щодо якості викладання та досліджень. Задля рейтингу також проводять найбільше у світі опитування роботодавців – понад 40 тисяч. Вони визначають заклади, які надають їм найбільш компетентних, інноваційних та ефективних випускників.

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Оцінювали такі критерії:

академічний рівень

репутація серед роботодавців

співвідношення викладачів до студентів

рівень цитування в Scopus

кількість міжнародних факультетів та абітурієнтів

Українські університети отримали свої бали за якість викладання та наукових досліджень, а також за кар’єрні перспективи випускників.

У рейтингу такі українські університети:

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Київський національний університет ім.Тараса Шевченка

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний університет "Львівська політехніка"

Сумський державний університет

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