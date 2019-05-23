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Шість українських університетів серед тисячі найкращих у світі

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Шість українських університетів серед тисячі найкращих у світі - фото 1

Українські виші потрапили до топ-1000 найкращих університетів світу. У першу трійку рейтингу ввійшли Массачусетський технологічний, Стенфордський та Гарвардський університети. Дізнайтеся, які саме ВНЗ у цьому списку.

Порівнюючи університети всього світу, найвищий коефіцієнт надають академічному рівню – 40%. Його встановлюють за висновками понад 80 тисяч експертів щодо якості викладання та досліджень. Задля рейтингу також проводять найбільше у світі опитування роботодавців – понад 40 тисяч. Вони визначають заклади, які надають їм найбільш компетентних, інноваційних та ефективних випускників.

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Оцінювали такі критерії:

  • академічний рівень
  • репутація серед роботодавців
  • співвідношення викладачів до студентів
  • рівень цитування в Scopus
  • кількість міжнародних факультетів та абітурієнтів

Українські університети отримали свої бали за якість викладання та наукових досліджень, а також за кар’єрні перспективи випускників.

У рейтингу такі українські університети:

  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Київський національний університет ім.Тараса Шевченка
  • Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
  • Національний університет "Львівська політехніка"
  • Сумський державний університет
Шість українських університетів серед тисячі найкращих у світі - фото 329563

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Джерело: osvitoria
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