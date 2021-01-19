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Українська тенісистка показала простий спосіб домашніх тренувань на карантині

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Марта Костюк - фото 1
Марта Костюк / Twitter

Українська тенісистка Марта Костюк повинна зіграти на першому в сезоні турнірі "Великого шолома". Тож спортсменка показала, яка готується до Australian Open, старт якого 8 лютого.

Українку закрили на жорсткий карантин в Австралії через пасажира літака. Марті Костюк заборонено навіть виходити у спортзал.

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Зараз би тенісистка тренувалася на кортах, але вона сидить в готелі Мельбурна. Тому для підтримки форми Костюк тренується в номері. А допомагають їй дві пляшки з мінеральною водою. Прості вправи дівчина показала на серії коротких роликів в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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