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Найгарячіша гравець у покер показала відверті фото у спідньому (18+)
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Популярна модель та покеристка Сара Андервуд знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через серію пікантних фото тільки у спідньому.
36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї майже 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. До того ж, дівчина мешкає у будиночку посеред лісу, тому гарні локації з'являються на її сторінці регулярно.
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Нещодавно Сара похизувалась перед фанатами своєю апетитною фігурою, примірявши лише спіднє. Варто додати, що красуня не зловживає фотошопом, тож фанати продовжують захоплюватись її естетичними формами.
Джерело фото: instagram.com/saraunderwood
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