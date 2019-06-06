Українська телеведуча зачарувала яскравим літнім образом

Українська телеведуча і театральна актриса Лілія Ребрик вирушила на гастролі по Україні з виставою "Ревізор". Навіть в дорозі зірка захоплює стильними й ефектними образами. Красуня поділилася яскравими кадрами із Запоріжжя.

Так, на фото Ліля постала у яскравому літньому образі – вона позувала в легкому рожевому міні-платті і білих кросівках, а також сонцезахисних окулярах. Весела дівчина влаштувала справжню жартівливу фотосесію з кумедними позами поруч зі своєю валізою.

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"Мама виспалася, наїлася зеленого борщу і мандрує далі. Наступне місто – Дніпро", – прокоментувала знімки Ребрик.

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