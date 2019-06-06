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Настя Каменських потрапила на обкладинку американського журналу

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Популярна українська співачка Настя Каменських взяла участь у фотосесії для американського глянцю El Espacialito. Знаковою подією зірка поділилася зі своїми підписниками в Instargam.

Так, на обкладинці журналу артистка з'явилася в коктейльному сріблястому платті з глибоким декольте. У цьому образі Настя дуже схожа на гарячу іспанку. Відомо також, що зірка дала виданню інтерв'ю про свою творчість і шляхи до успіху.

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"Я завжди мріяла створювати музику, яка не знає кордонів! Шалено щаслива бути на обкладинці El Espacialito – одного з наймасштабніших іспаномовних журналів в Америці! Далі – більше!" – прокоментувала кадр Каменських.

Настя Каменських потрапила на обкладинку американського журналу - фото 332282

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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