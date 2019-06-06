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Катерина Кухар показала себе у весільній сукні

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Катерина Кухар - фото 1
Катерина Кухар / instagram

Прима українського балету Катерина Кухар та прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов, які після 10 років спільного життя таємно одружилися в США, готуються до пишної церемонії одруження. Підготовку Катерина показала на сторінці в Instagram.

Катерина Кухар не просто поділилася знімками, а попросила шанувальників допомогти їй з вибором весільного наряду. На опублікованих кадрах балерина постала в п'яти різних образ, які абсолютно відрізняються один від одного.

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На першому знімку красуня позує в бежевій сукні з білим мереживом і шлейфом. Потім Катерина Кухар переодягнулася у витончене плаття-рибку, прикрасивши волосся незвичайною діадемою.

Серед непересічних образів є і звичайна класика – біла пишна сукня без зайвих деталей в доповненні з довгою фатою. Найбільш епатажними нарядами можна назвати коротке плаття з декорованим подолом і брючний білий костюм зі шлейфом, прикрашений пір'ям і квіткою на талії.

Катерина Кухар показала себе у весільній сукні - фото 332320
Катерина Кухар показала себе у весільній сукні - фото 332319
Катерина Кухар показала себе у весільній сукні - фото 332322
Катерина Кухар показала себе у весільній сукні - фото 332318
Катерина Кухар показала себе у весільній сукні - фото 332321

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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