Українська телеведуча Василиса Фролова вперше показала синочка

Відома українська телеведуча Василіса Фролова вперше показала обличчя сина через місяць після його народження. Фоловери у захваті і від Василиси, і від малюка!

На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала серію знімків, на яких її малюк позує в костюмі Мікі Мауса.

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На одному з кадрів новонароджений син телеведучий серйозно і пильно дивиться в камеру. З нагоди того, що синові виповнився місяць, зіркова мама вирішила зробити колаж, з'єднавши свої фотографії, де вона, будучи вагітною, позує в костюмі мультяшного героя, і свого малюка. Вийшло незвично і оригінально.

"Місяць людині. Ви ж, сподіваюся, не жартуйте, що він найскладніший... Людина повністю заволоділа мною і поки ніяких шансів на самостійне вільне життя не дає. Що ж ви не попереджали?", – написала українська телеведуча. Шанувальники знаменитості відзначили, що кадри вийшли дуже красивими і привітали її і синочка з першим місяцем.

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