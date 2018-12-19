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Українська супермодель поділилася з шанувальниками інтимним знімком

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Супермодель Аліна Байкова - фото 1
Супермодель Аліна Байкова / Instagram

Відома українська модель Аліна Байкова опублікувала на своїй сторінці у Instagram досить відверте фото.

Супермодель Аліна Байкова показала своїм підписникам у Instagram пікантне фото. Так, користувачі мережі активно обговорюють знімок моделі, на якому вона позує повністю голою.

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На чорно-білому фото Аліна сидить боком до камери, у такій позі її груди прикриті рукою. На голові у дівчини пов’язано рушник.

Автором інтимного кадру виступив відомий фотограф Гевін О'Ніл. Шанувальники були вражені знімком і відзначили, що Байкова дуже красива, а також похвалили її струнку фігуру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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