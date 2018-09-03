Українська стрічка отримала престижну нагороду у Венеції

Вперше на Венеціанському кінофестивалі премію вручили фільму українського виробництва.

На 75-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі був відзначений премією Kineo Diamond Award українсько-італійський фільм "Ізі". Про це повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко у Facebook.

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Одна з продюсерів фільму Юлія Чернявська зазначила, що нагорода наочно демонструє конкурентоспроможність української кіноіндустрії. "Нагорода Венеціанського кінофестивалю ще раз підтверджує, що українська культура є частиною європейської, і Україна обов'язково знайде своє місце в сім'ї західних демократій", – розповіла вона.

Драматично-комедійний фільм-подорож "Ізі" режисера Андреа Маньяні на 58% забезпечила українська сторона, з яких 20% – Держкіно і 38% – виробнича компанія Fresh Production.

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