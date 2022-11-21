Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном

Українська співачка Yagoda присвятила нову пісню "Сонце" звільненню українського міста Херсон, яке понад вісім місяців перебувало під російською окупацією. Слухайте музичну прем'єру!

Творчість співачки під час війни змінюється. Тексти, теми та музика тепер про інше.

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Це і радість і ейфорія, але і трохи болю, змішані відчуття. Радієш, бо нарешті добро перемагає зло, але плачеш, бо якою ціною, якою дорогою ціною", – артистка ділиться своїми відчуттями щодо звільнення Херсона.

Я сама написала цю пісню. Вона про те, що всі ми скоро повернемося додому у свої міста і заживемо звичним життям, дамо тому світу ще багато українців. І будемо знати, що над нами ще довго світитиме мирне сонце. Першою пісню "Сонце" почула моя подруга, вона засльозилася. Ми обійнялися. Зазвичай, першим даю слухати пісні комусь з мого близького кола, з ким зустрінуся по дорозі зі студії", – розповідає співачка.

Також глядачі зможуть побачити відеороботу на цю пісню.

Режисерка Tony Moro, це моя не перша робота з нею, нам дуже легко працюється разом. І це була магія, інколи таке відбувається на знімальному майданчику. Я вмію це відчувати, і одразу знаю, що саме ця робота буде прекрасною. Зі знімальною командою ми працювали останній раз, коли я була вагітна, і це була ніби зустріч друзів, які давно не бачилися і яким є що сказати один одному. І ми говорили дублями, світлом, танцями… Казус був дорогою на зйомку, я запізнювалася і зробила обгін в забороненому місці. Отримала свій перший штраф, тепер я справжній водій", – ділиться YAGODA.

Слухати пісню YAGODA – Сонце:

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