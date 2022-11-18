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Скуштуй моїх сліз: Alyona Alyona та Jerry Heil заспівали польською з репером Trill Pem
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Alyona Alyona і Jerry Heil знову потішили колабою з закордонним музикантом. Цього разу українки випустили спільний трек "POSMAKUJ" з польським репером Trill Pem. Зацініть!
Українські виконавиці Jerry Heil та Alyona Alyona н6е припиняють тішити свіжим контентом. Дівчата знову заспівали разом, приєднавшись до хіп-хоп-виконавця Trill Pem з Польщі. Емоцій трек "POSMAKUJ" (Скуштуй) записано двома мовами: українською та польською, пише Радіо MAXIMUM.
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Як зауважують музиканти, кожна людина шукає для себе підтримку. Це можуть бути друзі, кохані, тренери чи Бог. Але важливим є саме те, що удвох стає значно більше любові та щастя, ніж наодинці.
Моне і Дебюссі – творці-імпресіоністи. Музика Дебюссі – це завжди невловимий мотив і меланхолічний настрій. Картини цього стилю зблизька здаються незрозумілими мазками – і лише коли відходиш і розглядаєш здалеку, розумієш, що насправді зображено на них. Після війни у нас так само буде незрозуміло на душі. Так, ми виграємо. Але буде пусто і ніби лише самі мазки перед очима – ніякої чіткості. Але мине час і наші діти вже побачать цю картину здалеку. І на ній буде видно, заради чого стояли їх батьки: заради збереження древньої культури й мови, заради процвітання України на тисячоліття вперед, – наголошують автори треку.
Alyona Alyona, Jerry Heil та Trill Pem – POSMAKUJ, слухайте пісню та дивіться кліп онлайн:
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