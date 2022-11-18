Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil

Співачка Jerry Heil випустила новий хіт "Козацькому роду" та кліп на нього, у якому показала мужність та велич наших предків та захисників, які зараз відстоюють майбутнє України. Це варто побачити!

Молода українська виконавиця Jerry Heil потішила новинкою під назвою "Козацькому роду", уривки якої давно припали до душі прихильників у TikTok. Повна версія отримала особливий кліп, де можна побачити не лише козаків, а й нинішніх захисників нашої країни, які зараз виборюють свободу та незалежність, пише Радіо MAXIMUM.

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Козацький ген – в наших клітинах. В наших жилах – їх кров. "Наш рід – був, є і буде: і вчора, і завтра – нам на небі характерник запалює ватра". "Козацькому роду"– особлива робота для мене. Я хотіла, почавши навчання на композитора до кінофільмів, передати велич мого народу оркестровим звучанням, зробити цю пісню саундтреком нашого сьогодення – і судячи з кількості відео в ТікТок, вдалося, – ділиться співачка.

Jerry Heil – Козацькому роду, слухайте пісню та дивіться кліп онлайн:

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