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Українська співачка OPIYA оголилася в Голлівуді: прем’єра пісні

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OPIYA представила пісню В Голлівуді - фото 1
OPIYA представила пісню В Голлівуді

Молода українська співачка OPIYA, котра щоразу розширює кордони та своєю творчістю несе основний меседж "почуття – стан душі", вкотре підкорила серця шанувальників новою піснею. Прем'єра пісні "В Голлівуді" на Радіо МАКСИМУМ!

Пісня "В Голлівуді" створена у співпраці із відомим саунд-продюсером Андрієм Бакуном. За словами співачки, вони з автором нікуди не поспішали та ретельно працювала над змістом тексту. Саме так "лягли карти", що реліз треку припав на День закоханих, 14 лютого.

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"Ця пісня про справжнє перше кохання. Коли закохані зранку прокидаються переплетені тілами та насолоджуються першими променями сонця в ліжку. І для них час, немов зупинився", – поділилась відчуттям OPIYA про свій новий трек.

OPIYA – В Голлівуді, слухайте нову пісню української співачки:

Також артистка запевнила, що зовсім скоро шанувальники побачать відеокліп, у якому історія, яка лунає у пісні, оживе. Над відеороботою OPIYA працює з відомим кліпмейкером Володимиром Шурубурою.

"Мій орієнтир – емоції у стані закоханості, відчуття свободи та щастя у дрібницях. Не варто боятись почуттів, а цей день – шанс змінити життя на 360 градусів", – доповнює співачка.

Українська співачка OPIYA оголилася в Голлівуді: прем’єра пісні - фото 447696

Насолоджуйтеся композицією співачки, а також не проґавте прем'єру кліпу на пісню "В Голлівуді". Гарантуємо, це буде щось з чимось!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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