Українська співачка: фіналіст Холостячки Дмитро Шевченко вперше показав свою кохану

38-річний бізнесмен Дмитро Шевченко зі Львова, якому не вдалося побудувати стосунки зі Златою Огнєвіч, підтвердив роман з учасницею першого сезону шоу Холостяк Катериною Шеффер. Вона, до речі, займається сольною кар'єрою співачки.

Виявляється, обранка спортсмена ревнує його до головної героїні шоу Холостячка, тому він намагається не згадувати про неї зайвий раз.

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Шеффер та Шевченко разом відсвяткували Новий рік в одному з ресторанів Києва. В інстаграмі Катерина поділилася знімками з коханим.

Молоді люди познайомилися у соціальній мережі Facebook, де Шевченко запросив красуню на перше побачення. Зважаючи на те, що знайомство пройшло вдало, тренер одразу запропонував виконавиці зустрітися вдруге на тренуванні з боксу. Відомо, що пара почала зустрічатися задовго до транслювання фінальних серій, тому за умовами контракту Дмитру довелося бачитися з Катериною у закритих залах закладів та вдома.

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