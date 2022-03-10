Біля забарикадованого Дюка: Вакарчук заспівав пісню Човен в Одесі – відео

До Одеси приїхав лідер культової групи Океан Ельзи, колишній народний депутат України Святослав Вакарчук. Музикант поспілкувався з міською та обласною владою, а також прогулявся центром.

"Я пройшовся центром міста і побачив як воно захищене. Я впевнено можу сказати, що Одеса в надійних руках. Її захищає найкраща, найсміливіша армія у світі. Десятки тисяч людей записуються у територіальну оборону. Якщо у когось до сьогодні були якісь сумніви, то хочу сказати: ні Одесу, ні інші міста ворог ніколи не візьме", – сказав Святослав Вакарчук.

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Також Вакарчук заспівав пісню Човен на тлі пам'ятника Арману де Рішельє (Дюку). Пам'ятник обклали мішками із піском для того, щоб захистити від можливої руйнації. "Одеса, як і вся Україна, переможе! Тому що ми всі виборюємо правду", – написав він у підписі до відео.

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