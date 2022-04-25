Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп на саундтрек до серіалу "Ейфорія"

Талант Таню Муіньо вже давно оцінили закордоном і це не перша робота режисерки з іноземними зірками. На цей раз вона працювала з британським виконавцем Labrinth, а кліп зняла на його трек "Mount Everest". Ця пісня є саундтреком до серіалу "Ейфорія".

Таню Муіньо, відома українська режисерка, яка підкорює глядачів своєю особливою естетикою, зняла кліп на трек "Mount Everest" виконавця Labrinth. Ця пісня з альбому "Imagination & the Mistfit Kid" 2019 року.

І ще: У Києві змінять "Арку дружби народів" та перейменують 280 вулиць

Відомо, що 22 квітня артист Labrinth презентував альбом з пісень, які були у другому сезоні серіалу "Ейфорія", тут і спільні треки з Зендаєю, Енгусом Клаудом та Домініком Файком. Також він презентував новий кліп, який зняла Таню Муіньо.

Цей альбом для мене набагато більше, ніж музичний альбом. Це досвід. Не можу дочекатися, поки ви всі це почуєте і вирушите у подорож", – прокоментував музикант у себе на сторінці в Інстаграмі.

Слухати пісню Labrinth – Mount Everest:

До теми: Як росіяни огидно намагались замести сліди ударів по Одесі