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Українська прибиральниця стала зіркою мережі, випадково з'явившись у прямому ефірі: відео

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Українська прибиральниця стала зіркою мережі, випадково з'явившись у прямому ефірі: відео - фото 1

Під час прямого ефіру на Суспільному у кадрі раптово з'явилася прибиральниця зі шваброю, миючи підлогу в студії. Жінку не зупинило навіть те, що телеведучі у цей час вели передачу. Курйозна ситуація викликала усмішки у журналістів, які вирішили продовжувати і свою роботу.

Як видно на ролику, журналіст привітався з прибиральницею, яка ненавмисно "увірвалася" у передачу, і нагадав, що прямий ефір триває. Але та після кількох секунд здивування жінка вирішила продовжити виконувати обов'язки.

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"У День спонтанного прояву доброти ми за бажанням долі познайомили вас з людиною, який щодня наводить порядок в студії, щоб все блищало", – написав Віктор Дяченко, публікуючи курйозне відео на своїй сторінці у Facebook.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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