На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Українська прибиральниця стала зіркою мережі, випадково з'явившись у прямому ефірі: відео
-
- 3
Під час прямого ефіру на Суспільному у кадрі раптово з'явилася прибиральниця зі шваброю, миючи підлогу в студії. Жінку не зупинило навіть те, що телеведучі у цей час вели передачу. Курйозна ситуація викликала усмішки у журналістів, які вирішили продовжувати і свою роботу.
Як видно на ролику, журналіст привітався з прибиральницею, яка ненавмисно "увірвалася" у передачу, і нагадав, що прямий ефір триває. Але та після кількох секунд здивування жінка вирішила продовжити виконувати обов'язки.
І ще: Мережу спантеличила оптична ілюзія з головою оленя, яку так ніхто й не можу розгадати
"У День спонтанного прояву доброти ми за бажанням долі познайомили вас з людиною, який щодня наводить порядок в студії, щоб все блищало", – написав Віктор Дяченко, публікуючи курйозне відео на своїй сторінці у Facebook.
Дивіться також: Розваги з привидом: американка показала моторошне відео зі спальні свої донечок
-
19:19Українська прибиральниця стала зіркою мережі, випадково з'явившись у прямому ефірі: відео
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 3 випуск кулінарного шоу
-
18:16Гороскоп на березень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
17:40Гороскоп на 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:17Мандрівниця назвала головні мінуси відпочинку на Занзібарі
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:48Надя Дорофєєва влаштувала відверту фотосесію у спальні
-
16:19Вчені з'ясували одну з причин заїкання
-
15:47Google випустила тестову версію Android 12 для ТБ
-
15:1410 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть
-
14:50NASA показало перші кольорові кадри з Марса
-
14:18Синці та забої: як швидко вилікувати гематому
-
13:41У що грають українці: названа найпопулярніша відеогра
-
13:13Як приготувати десерт Три молока в домашніх умовах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:45На Львівщині замерзли водоспади: неймовірні фото
-
12:15Як в Агати Крісті: в Італії сталася загадкова серія крадіжок
-
11:47Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою
-
11:18Кім і Каньє більше нема: Кардашян офіційно подала на розлучення
-
10:44Зої Кравіц запідозрили у вагітності від Роберта Паттінсона: анонімне джерело
-
10:16Вчені виявили дивний зв'язок між статистикою розлучень і статтю первістків
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого
-
09:35Том і Джеррі повертаються: дивіться трейлер нового фільму про відомих героїв
-
08:48Меттью МакКонахі зізнався, що міг зіграти головну роль в Титаніку
-
08:18Ця Toyota Camry 14 років простояла у плівці
-
18:16Гороскоп на березень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
15:1410 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть
-
11:47Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого
- 19 лютого
-
21:50Прокрастинація у ліжку: чому соцмережі поглинають нас ввечері і як це змінити
-
18:51Правило 1 секунди, яке дозволить стати популярнішим і авторитетнішим
-
15:18Баланс між роботою та особистим життя: як його втримати
-
12:17Цими продуктами можна замінити свіжі овочі взимку
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 лютого
-
07:33Як почати ранок, щоб допомогти мозку прокинутися швидше
- 18 лютого
-
21:45МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ ▶ ШАХТАР: онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
19:19Спокуслива фітоняшка розкрила свої прості секрети схуднення (фото 18+)
-
16:20Джону Траволті – 67 років: 8 головних ролей іменинника
-
14:15Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото)
-
12:51Як визначити тип особистості: швидкий психологічний тест у картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого
-
07:19Погода в Україні 18 лютого: незначне потепління та ожеледиця
- 17 лютого
-
20:50Астрофізики створили найточнішу карту Землі
-
17:18Пуш-пуш, миц-миц, кис-кис: як кличуть котів у 30 різних країнах
-
14:48В Україні збільшили штрафи для водіїв, велосипедистів і пішоходів: що варто знати
-
11:21Меми з котами: 10 пухнастиків, які показують наше життя
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого
-
07:146 простих і дієвих способів побороти залежність від цукру
- 16 лютого
-
19:50Що насправді означають різні еротичні сни: відповідь експерта (18+)
-
16:21Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+