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Розваги з привидом: американка показала моторошне відео зі спальні свої донечок

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Розваги з привидом: американка показала моторошне відео зі спальні свої донечок - фото 1

Молода мама дворічних трійнят Кейтлін Ніколс з Джорджії зіткнулася з паранормальних явищем у себе вдома. Жінка побачила, як її діти посеред ночі граються з невидимою фігурою. Поглянувши на кадри з камери відеоспостереження, вона втратила дар мови.

За словами Кейтлін Ніколс, вона почула, як дівчата граються у себе в кімнаті, а потім звідти раптом пролунали крики. Поглянувши на кадри з камери відеоспостереження, жінка була шокована.

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Діти тікали від "примари", ховаючись за шафу, і вигукували дивні фрази: "Тобі подобаються наші ліжка?", "У тебе проблеми?", "Я злюся на тебе". Періодично вони вказували на одне і те ж місце на стіні, ніби там була невидима фігура.

В інтерв'ю жінка розповіла, що дивні речі в її будинку відбуваються регулярно. Раніше в кімнаті трійнят самі по собі вмикалися іграшки.

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Джерело: 24sata
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