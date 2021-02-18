Мережу спантеличила оптична ілюзія з головою оленя, яку так ніхто й не можу розгадати

Американка Дженні Макміллан з Хантінгтона спостерігала за стадом білохвостих оленів, які прийшли на задній двір її будинку в пошуках їжі, і помітила незвичайну оптичну ілюзію.

Так, жінка поділилася знімком, на якому видно, що голова й шия одного оленя стирчить з-за стовбура дерева. Однак куди в такому положенні зник його тулуб? Це так і залишалося загадкою.

І ще: На Закарпатті зняли рідкісну білу лань: фотофакт

Поняття не маю, як зробити так, щоб на фото пропав тулуб. Це просто було знято в потрібний момент, – зазначила Дженні Макміллан.

Користувачі мережі почали пропонувати різні варіанти. Одні користувачі припустили, що тварина стоїть на передніх копитах, піднявши задні високо вгору, а інші припустили, що тварина дуже маленька. У підсумку коментатори так і не змогли зрозуміти, що могло призвести до такого незвичайного результату.

Читайте також: Американець поскаржився у 911 на білого тигра, який сидів біля дороги