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Мережу спантеличила оптична ілюзія з головою оленя, яку так ніхто й не можу розгадати

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Мережу спантеличила оптична ілюзія з головою оленя, яку так ніхто й не можу розгадати - фото 1

Американка Дженні Макміллан з Хантінгтона спостерігала за стадом білохвостих оленів, які прийшли на задній двір її будинку в пошуках їжі, і помітила незвичайну оптичну ілюзію.

Так, жінка поділилася знімком, на якому видно, що голова й шия одного оленя стирчить з-за стовбура дерева. Однак куди в такому положенні зник його тулуб? Це так і залишалося загадкою.

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Мережу спантеличила оптична ілюзія з головою оленя, яку так ніхто й не можу розгадати - фото 448248

Поняття не маю, як зробити так, щоб на фото пропав тулуб. Це просто було знято в потрібний момент, – зазначила Дженні Макміллан.

Користувачі мережі почали пропонувати різні варіанти. Одні користувачі припустили, що тварина стоїть на передніх копитах, піднявши задні високо вгору, а інші припустили, що тварина дуже маленька. У підсумку коментатори так і не змогли зрозуміти, що могло призвести до такого незвичайного результату.

Мережу спантеличила оптична ілюзія з головою оленя, яку так ніхто й не можу розгадати - фото 448250
Мережу спантеличила оптична ілюзія з головою оленя, яку так ніхто й не можу розгадати - фото 448249

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