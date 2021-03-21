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Українська поштова марка стала однією з найкращих у Європі
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Українська поштова марка "Листоноша Федір Фекета" посіла друге місце на конкурсі найкращих марок Європи-2020 PostEurop. Про це повідомили у пресслужбі Укрпошти.
Як повідомляється, українською маркою друге місце розділили марки Фарерських островів і Швейцарії. Відомо, що марку про закарпатського листоношу, який щодня проходив десятки кілометрів, щоб доставити людям пошту, створила художниця Ірина Медведовська. Тираж цієї марки 100 тисяч примірників.
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Федір Фекета (1789 – 1838 рр) працював листоношею і щодня протягом 30 років пішки доставляв кореспонденцію у будь-який час року при будь-якій погоді. Його шлях пролягав по гірських стежках, де доводилося перебиратися через гірські річки.
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