Рейтинг країн з найщасливішими людьми: яке місце в ньому посіла Україна

ООН вкотре оприлюднила Всесвітню доповідь щастя. Згідно з нею, найщасливіша у світі країна – Фінляндія. Зауважимо, що вона посідає перше місце уже четвертий рік поспіль. Дізнайтеся, яке ж місце дісталося Україні цього разу.

Згідно з доповіддю, Україна за рейтингом щастя посідає 69 місце. Зауважимо, що торік вона посідала 86 місце. Тож можна вважати, що попри коронавірус і всі негаразди, пов'язані з ним, наші земляки стали щасливішими.

Це цікаво: Фотограф показав найказковіше місце на Землі



Україна піднялася з 86 місця на 69 у рейтингу щастя

Фінляндія, як і раніше, випередила інші держави з помітним відривом. Серед чинників щастя фіни називаються близькість до природи, безпеку, доступність сервісів і послуг.

У п'ятірку найщасливіших країн також увійшли Ісландія, Данія, Швейцарія та Нідерланди. У десятку – Швеція, Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія й Австрія. Найнещасніші – Афганістан, Зімбабве і Руанда.

Автори доповіді проаналізували ВВП на душу населення, рівень соціальної підтримки, тривалість життя, дотримання громадянських свобод, рівень життя й інші показники в 149 країнах. Рейтинг публікується з 2012 року.

Читайте також: Перехід на літній час 2021: коли і куди переводять годинники в Україні