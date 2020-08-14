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Українська пісня 2020: названо переможця проєкту

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Українська пісня 2020 - фото 1
Українська пісня 2020

Хоч Українська пісня 2020 через карантин змінила формат проведення, але талановиті виконавці все ж виступили і вдалось визначити переможця цієї музичної події. Детальніше читайте далі.

Шоу Українська пісня / Ukrainian Song Project мало відсвяткувати гучне 5-річчя, однак карантин через пандемію коронавірусу змусив змінити формат. Замість концертів на "Арені Львів" конкурс перенісся у Львівську оперу. Хоч у залі й не було глядачів, зате пройшла масштабна телезйомка. Насолодитись атмосферою та музикою українці сповна зможуть вже у День Незалежності, адже телеканал Україна транслюватиме проєкт вже 24 серпня.

І ще: Українська пісня 2020 відбудеться в новому форматі: список фіналістів проєкту

Але експертне журі вже 13 серпня обрало переможця з п'ятірки фіналістів. Нагадаємо, що за продюсування пісні на FOXXSTUDIOS, зйомку кліпу та підтримку команди "Української пісні" змагалися Shy, EDGAR&EMMA, JANE, Vidverto i Uliana Royce. Хоч вибір був складний, але найкращим представником сучасної музики України стала тендітна співачка Shy з піснею "Цілуй мене".

Хоч проєкт і змінив умови проведення, але не обійшлось і без зіркових виступів, тому своїми україномовними хітами потішили "Без Обмежень", TAYANNA, Геннадій Вітер, Арсен Мірзоян, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, NAVI, Артем Пивоваров, М’ята, Grohotsky, Ірина Федишин, SAMVEL.

"Українська пісня / Ukrainian Song Project" – це насамперед стартовий майданчик для талановитих виконавців, розповідає генеральний продюсер проєкту Тарас Курчик. Серед сотень конкурсних заявок ми обрали найобдарованіших – і ці щасливчики отримали шанс виступити разом із зірками медіа-простору нашої країни. А вже 24 серпня в ефірі телеканалу "Україна" подарують багатомільйонній телеаудиторії справжнє свято української пісні".

Відзначимо, що грандіозне 5-річчя "Українська пісня" таки відсвяткує, але 14 серпня 2021 року на "Арені Львів".

Читайте також: Shy – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із новою зіркою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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