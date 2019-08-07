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Українська пам'ятна монета встановила рекорд вартості

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Загалом випустили 400 пам'ятних монет - фото 1
Загалом випустили 400 пам'ятних монет

З початку року найдорожчою монетою, проданою Нацбанком України, стала монета, присвячена 25-річчю незалежності України.

Монету продали на аукціоні за 166 779 гривень.

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"25 років незалежності України" – золота ювілейна монета номіналом 250 гривень з серії "Відродження державності". Монету випустили у 2016 році тиражем 400 штук.

На аверсі монети на матовому тлі напис півколом "Україна" (вгорі), номінал "Двісті п'ятдесят гривень" (внизу); в центрі, на дзеркальному тлі, у колі зі стилізованого рослинного орнаменту – малий Державний Герб України, під яким – рік карбування монети "2016".

Українська пам'ятна монета встановила рекорд вартості - фото 346215

На реверсі монети на тлі стилізованого букета зображена карта України з жовто-блакитним прапором (елемент оздоблення – емаль) і написи "25 років" (над картою), "Незалежності України".

Усього за перше півріччя 2019 року Національний банк України реалізував пам'ятних та інвестиційних монет на суму 169,16 мільйона гривень.

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Джерело: УНН
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