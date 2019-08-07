На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Українська пам'ятна монета встановила рекорд вартості
-
- 11
З початку року найдорожчою монетою, проданою Нацбанком України, стала монета, присвячена 25-річчю незалежності України.
Монету продали на аукціоні за 166 779 гривень.
І ще: Українців розсмішила їдальня НАЗК у стилі Лувру: епічні фото
"25 років незалежності України" – золота ювілейна монета номіналом 250 гривень з серії "Відродження державності". Монету випустили у 2016 році тиражем 400 штук.
На аверсі монети на матовому тлі напис півколом "Україна" (вгорі), номінал "Двісті п'ятдесят гривень" (внизу); в центрі, на дзеркальному тлі, у колі зі стилізованого рослинного орнаменту – малий Державний Герб України, під яким – рік карбування монети "2016".
На реверсі монети на тлі стилізованого букета зображена карта України з жовто-блакитним прапором (елемент оздоблення – емаль) і написи "25 років" (над картою), "Незалежності України".
Усього за перше півріччя 2019 року Національний банк України реалізував пам'ятних та інвестиційних монет на суму 169,16 мільйона гривень.
Читайте також: Зеленський підписав закон про зелені номери для електромобілів
-
18:53Українська пам'ятна монета встановила рекорд вартості
-
18:24Уразливість у 5G дозволяє прослуховувати смартфони й управляти трафіком
-
18:05Гороскоп на 8 серпня 2019: Водолії та Леви маритимуть вихідними
-
18:00ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!
-
17:43Майже самотні: нове дослідження про міленіалів вас вразить
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:23Світоліна у ТОП-10 найбагатших спортсменок за версією Forbes
-
17:10Зелені помідори на зиму: прості рецепти маринованих і квашених закруток
-
17:00Шосте чуття – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: шлях до успіху та пісні рок-гурту
-
16:43Хто найбільше постраждає через зміну клімату
-
16:22У мережі з'явилися фінальні прес-рендери Samsung Galaxy Note10+
-
15:44Цей 9-річний хлопчина створив понад 30 комп'ютерних ігор
-
15:21Маск натякнув на ім'я пікапа Tesla за допомогою бджіл
-
15:11Disney випустить збірник рецептів страв з Зоряних війн
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:55Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!
-
14:44Софія Ротару показала сімейне фото з дня народження
-
14:32Фізик випік хліб з давньоєгипетських дріжджів: їм чотири тисячі років
-
14:12У мережі розсекретили зовнішній вигляд Huawei Mate 30
-
13:51Темношкірий Кевін? Disney перезніме Сам удома
-
13:30Тіна Кароль назвала ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу Голос країни
-
13:17Українців розсмішила їдальня НАЗК у стилі Лувру: епічні фото
-
12:5015 акаунтів в Instagram, на які підписалися герцоги Сассекські
-
12:45Софії Ротару – 72: раритетні фото та відео з молодості співачки
-
12:29Гаряче фото Вікторії Бекхем з прогулянки стало хітом мережі
-
18:00ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!
-
17:00Шосте чуття – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: шлях до успіху та пісні рок-гурту
-
14:55Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!
-
12:15ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
-
07:15В Україні прогнозують подорожчання автомобілів
- 06 серпня
-
22:10Брюгге – Динамо: відео голів та огляд матчу відбору Ліги чемпіонів
-
20:15Уляна Супрун розповіла усе про надмірну вагу
-
18:50ХАС – знайомство з фіналістом Ukrainian Song Project 2019: біографія і пісні репера
-
16:21Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії
-
15:00Як виглядає покинутий автобусний парк №7 у Києві: захопливі фото CNN
-
13:00IBAN: що це таке і чому українські банки змінюють рахунки клієнтів
-
09:55Найпопулярніші помилки, через які літак може полетіти без вас
-
07:14Корисні поради та хитрощі догляду за авто
- 05 серпня
-
21:55Психологи розповіли, куди зникає секс у більшості пар
-
19:00"Як козаки ..." – дивіться всі мультики про пригоди улюблених Грая, Ока і Тура
-
17:2110 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
-
15:30ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!
-
13:25Голос країни: ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу за версією Потапа
-
11:45Оренда квартир у Києві: скільки коштує житло в різних районах столиці
-
09:50Уляна Супрун нагадала про щеплення перед школою
-
07:33Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото)
- 04 серпня
-
21:215 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:55ТОП 5 продуктів, які можна їсти на ніч
-
17:50Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
-
14:50Як полагодити блискавку: прості способи (відеоінструкція)