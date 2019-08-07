Українська пам'ятна монета встановила рекорд вартості

З початку року найдорожчою монетою, проданою Нацбанком України, стала монета, присвячена 25-річчю незалежності України.

Монету продали на аукціоні за 166 779 гривень.

І ще: Українців розсмішила їдальня НАЗК у стилі Лувру: епічні фото

"25 років незалежності України" – золота ювілейна монета номіналом 250 гривень з серії "Відродження державності". Монету випустили у 2016 році тиражем 400 штук.

На аверсі монети на матовому тлі напис півколом "Україна" (вгорі), номінал "Двісті п'ятдесят гривень" (внизу); в центрі, на дзеркальному тлі, у колі зі стилізованого рослинного орнаменту – малий Державний Герб України, під яким – рік карбування монети "2016".

На реверсі монети на тлі стилізованого букета зображена карта України з жовто-блакитним прапором (елемент оздоблення – емаль) і написи "25 років" (над картою), "Незалежності України".

Усього за перше півріччя 2019 року Національний банк України реалізував пам'ятних та інвестиційних монет на суму 169,16 мільйона гривень.

Читайте також: Зеленський підписав закон про зелені номери для електромобілів