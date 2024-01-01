Українська музика 2023 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ

Україна другий рік протистоїть повномасштабному вторгненню. І якщо у 2022 році можна було почути багато "байрактарщини" у музичному доробку виконавців, то у 2023 цього стало значно менше. До вашої уваги ТОП 50 українських пісень 2023 року!

Українська музика цьогоріч лунала звідусіль. Ба більше, у нарешті у топах прослуховувань серед наших земляків якомога більше українських композицій. Ловіть 50 найкращих пісень року за версією Радіо МАКСИМУМ!

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Відразу ж зауважимо, що перед нами стояв непростий вибір. Завдяки нашим слухачам також вдалося не оминути увагою виконавців, котрі закарбувалися у пам'яті багатьох цьогоріч. І з них ми і почнемо.

P.S. Нумерація у нашому випадку лише цифри. Адже обрати найкращу з-поміж цих композицій вкрай складно. Адже скільки людей – стільки думок і смаків.

НАЙКРАЩА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА 2023 РОКУ

1. ADAM – Повільно

Чи не найбільше голосів слухачі віддали за виконавця ADAM. Його ліричні пісні пробирають до глибини душі. А тембр змушує п'яніти з перших же рядків. Звернімо увагу, що "Повільно" – не єдина його композиція, яка потрапила до нашого рейтингу. Але про інші – далі.



2. YAKTAK x KOLA – Порічка

Перша дуетна пісня у нашому рейтингу. А їх, повірте, буде ще дуже і дуже багато. YAKTAK – молодий і обдарований виконавець. KOLA – справжня роботяга, котра цьогоріч випустила стільки пісень, що ми слова не встигаємо вивчити. А пісня "Порічка" стала шалено популярною. Зокрема, у соцмережах.

3. ONUKA – OZERNA

Чарівна ONUKA з її чарівним звучанням. Гурт цьогоріч не випускав одну пісню за одною, але віддані прихильники і не вимагають цього. Вони готові чекати по кілька місяців на саме ту композицію, яка пробиратиме до глибини душі. Так, наприкінці осені на світ з'явилася "OZERNA". І вона заворожує кожною своєю нотою.

4. KRUTЬ – Вір мені

Співачка зізнається, що давно не пише пісень про любов. А якщо і пише, то не викладає їх. Водночас композиція "Вір мені" була для неї настільки красивою, що вона вирішила, що не може ховати її від людей. І це дуже правильне рішення, адже практично під ялинку вона принесла нам пісню, від якої стає дуже затишно і тепло. Як і від усієї творчості Марини.

5. Один в Каное – Один в полі воїн

Це ще одна потужна пісня у нашому плейлисті 2023 року. Ми заслухали її до дірок. І вона дуже теплими та правильними словами достукується до кожного з нас. Дехто з прихильників колективу зауважив, що ця пісня демонструє, що гурт вийшов на абсолютно новий крутий рівень, і що це однозначно заслуговує на повагу.



6. MamaRika & KOLA – Люди

Обидві виконавиці цього року мали чим потішити своїх фанатів. Але коли вони об'єдналися, то у них вийшла надзвичайно потужна та красива пісня. І вона пробирає до мурашок по шкірі. Це пісня, яка мотивує, надихає та підтримує. І ми нагадуємо, що щодня маємо бути вдячними тим, хто стримує російську агресію та дозволяє нам жити наше життя. Якщо можете донатити – донатьте. І не забувайте, що замалих донатів не буває.



7. NAZVA – Сіґеле Міґеле

І лиш не розказуйте, що жодного разу не чули цю пісню? Ми вам у жодному разі не повіримо. Це просто якесь музичне божевілля, тривалістю у майже 4 хвилини. Слухати можна хоч цілими днями і бажано на повторі. А якщо ви вже чули цю пісню, то гайда насолоджуватися іншими. У колективу вже є непоганий доробок, який припаде до душі кожному.



8. VOLODYMYR DANTES – Чуєш

Володимиру Дантесу так личить українська, що ми б у житті не повірили, що він раніше говорив практично весь час російською. А його пісня "Чуєш" цього літа лунала ледь не з кожної праски. Ходили легенди, що вона присвячена Наді Дорофєєвій. До слова, вона буде наступною у нашому плейлисті.

9. Надя Дорофєєва – вотсап

Потужна пісня від Наді Дорофєєвої миттєво стала хітом. А її гра на барабані у кліпі заворожувала кожного. Навіть мурашки шкірою пробігали, спостерігаючи за її емоціями. Якісний саунд, запам'ятовуваний текст. Що ще потрібно для того, щоб зробити пісню, яку співатимуть тисячі українців.

10. Schmalgauzen – Сірі туфлі

Гурт Schmalgauzen став відкриттям для редакції Радіо МАКСИМУМ цьогоріч. Це не просто надзвичайно крута музика та магнетичні тембри виконавців. Це ще й цілі мінівистави у кожній пісні. Слухаючи їхні пісні можна відчути себе десь у крутому пабі десь на узбережжі Тихого океану.

11. ТНМК & YARMAK – Плюс-Плюс (++)

Хлопці з ТНМК об'єдналися з виконавцем YARMAK, присвятивши пісню нашим військовим. Як кажуть хлопці, це їхній спільний бенгер, який прокачає всіх, хто на стороні добра. Драйвери української хіп-хоп сцени об'єднали свої зусилля задля пісні про перемогу нашої держави у війні, розв'язаній хворою російською імперією. Обережно, пісня містить нецензурну лайку. Але погодьтеся, інакше ніяк.



12. Софія Лешишак – Провесна

Якщо ви досі не були у Львові, то пора це негайно виправляти. А якщо були у Львові та не були у театрі "Лесі" – виправляйте і це негайно. Зокрема тому, що у ньому грає талановита Софія Лешишак. Вона не лише акторка, а й чарівна виконавиця. Якщо що, то ви могли бачити її у відео з Віталіком Гордієнком з "Загону Кіноманів". Разом у дуеті вони теж дуже гарно співають. Ми ж не могли вибрати між її "Порізала пальчик" і "Провесна". Але зупинилися саме на останній. Вам же рекомендуємо послухати обидві ці композиції та залишити лайк виконавиці!

13. ADAM – Лише для нас

А ось іще одна романтична пісня від ADAM. Як ми і обіцяли, у нашому рейтингу композиція "Повільно" була не єдиною. До слова, далі ви почуєте також тих виконавців, які лунали чи не з кожної праски, але ви просто не знали, як їх звати.

14 MELOVIN – Один Не Один

MELOVIN не пише пісню за піснею, але його віддані шанувальники готові чекати стільки, скільки потрібно. Так, у 2023 році з'явилася на світ пісня "Один не один". Як іронізує співак: "Граблі – це не так страшно, коли на голові вже заздалегідь підготовлений шолом".

15. Клавдія Петрівна – Я щаслива (Лікарі кажуть)

А оцю пісню ви точно могли чути, якщо зареєстровані у тіктоці або вам мережа десь приносила ролики звідти. Оця фраза "Лікарі кажуть, що це депресія" стала просто мемною, що дозволило накладати композицію на всілякі кумедні ролики, які описують нинішні реалії українців. Клавдія Петрівна – ТОПчик!



16 Jerry Heil & Ochman – BRONIA

Яна цьогоріч записала чимало пісень. Додавати їх усі у наш ТОП 50 – не найкраща ідея. Але є серед них одна, яка вкрала наші серденька. І йдеться про дуетну композицію BRONIA, записану з виконавцем Ochman. Така чуттєва та ніжна, і така зворушлива. А головне – зрозуміла всім.

17 TUMAZAR & Кажанна – Плач

А ось ще один хіт, який розриває мережу. Кажанна стала справжньою крашихою, а TUMAZAR навчив, мабуть, кожного в мережі відрізняти Present Simple від Present Continuous. Якщо ж поміж жартів, то перед нами свіжий ковток повітря в українській музиці. Вам сподобається!

18 OSTROVSKYI & MAYOROVA – Твої Тату

А ось іще один крутий дует. Справжня фірма, яка не залишить нікого байдужим. Пісня стала вірусною у мережі ще задовго до виходу кліпу на неї. Воно й не дивно, адже вона запам'ятовується з першого прослуховування та впевнено засідає у голові. Бо всі твої тату... боляче, але зведу!

19 WELLBOY – Життя

Цьогоріч WELLBOY трохи наробив дурниць, через які ми ледь не втратили такого крутого виконавця. На щастя, він владнав конфлікт з продюсерами та повернувся. Під ялинку він приніс кліп на пісню "Життя", яка відкриває його оновлену кар'єру. У кліпі іронізують з того, що думали, що WELLBOY вже кінець. Але співак переконує, що він буде і буде!

20 LATEXFAUNA – MASANDRA

Хлопці з LATEXFAUNA наробили чимало галасу кліпом на цю пісню. Та й сама композиція у традиційній манері затягує. Вона, наче сипучі піски, з яких просто неможливо вибратися. Та й чи потрібно? Ми от вважаємо, що після перегляду кліпу MASANDRA варто знову увімкнути собі "Черкащину", а потім уже можна по п'ятому колу слухати "Лайм".

21 Tember Blanche – Пінгвін

Як зауважила солістка колективу, у неї були сумніви, чи не варто випустити пісню "Пінгвін" під її сольним проєктом. Зрештою у гурті вирішили, що її має почути світ від Tember Blanche. І дуже правильно зробили.

22 ROXOLANA – три хвилини

Співачка ROXOLANA у 2023 році не гаяла час. Вона випустила цілу низку пісень. Серед них – "три хвилини". Ні-ні, то не Друга Ріка. То маніфест життю, яке повинне бути всупереч хворій фантазії країни-агресорки. Насолоджуйтеся тим, що у вас є, але не забувайте бути вдячними та допомагати тим, хто нас боронить! Нашим ЗСУ!

23 O.TORVALD – Я повернусь

Якщо ви пропустили, то ця пісня мала б стати останньою у творчому доробку колективу. Але хлопці вирішили не закривати гурт і продовжити тішити своїх прихильників чесною і відвертою музикою.



24 KADNAY – Тобі

Хлопці з гурту KADNAY продовжують тішити своїх прихильників фірмою. Затишна пісня "Тобі" пронизує до глибини душі. Такі прості та потрібні нині слова. А вокал – мед на душу. Тож, якщо ви досі не чули цю пісню, не відкладайте на завтра. Насолоджуйтеся нею вже сьогодні!



25 YAKTAK feat. DOVI – Чекає вдома

Ще одна пісня з нашого рейтингу, яку ви просто не могли не чути. Як зазначають самі виконавці, трек написали у тяжкий для нас час. Його написали, щоб підтримати всіх дівчат і жінок, котрі чекають на свою другу половинку. Вони прагнули нею надихнути на щирі почуття, які ніколи не згаснуть. Потужно, щиро і до сліз!



26 TVORCHI & The HARDKISS – Мрійники

А ми знову вриваємося з дуетом. Справжня фірма. Виконавці, котрі разом були на одній сцені Євробачення-2023. Хлопці з дуету TVORCHI, котрі представляли Україну та The HARDKISS, фронтменка якого була ведучою. Справжня фірма, яку хочеться слухати знову і знову.



27 Оля Цибульська – Викликай поліцію

Не зраджує собі Оля Цибульська. Хоч вона цьогоріч і не випустила 100500 пісень, та її "Викликай поліцію" добряче сколихнуло мережу. Як зазначає артистка, це пісня про те, щоб ми нарешті стали щасливими тут і зараз. Щоб ми не очікували тих ідеальних умов, адже їх може ніколи не настати.



28 SHUMEI x ZLATA OGNEVICH – Буревіями

Ця пісня стала шалено популярною. Така щира, чиста та чесна. І ми просто не могли оминути її увагою. Хрипкий тембр SHUMEI у парі з ніжним і глибоким голосом ZLATA OGNEVICH творять справжню магію, довжиною у три з лишком хвилини. Насолоджуйтеся і не дякуйте. Послухаєте – подякуєте!



29 Океан Ельзи & KOLA – Коли ми двоє

Думали, ми залишимо вас без Океану Ельзи? А от не дочекаєтеся. Насолоджуйтеся піснею "Коли ми двоє", записаною зі справжньою хітмейкеркою цього року – KOLA. Цю пісню присвячують усім, хто любить і чекає.



30 Golubenko & SadSvit – Дотики

Запам'ятайте наші слова: на Golubenko очікує неабияка слава. Цей виконавець зайняв виграшну для себе нішу та випускає круті пісні, які розриватимуть танцполи. А у пісні "Дотики" йому компанію склав SadSvit, відомий завдяки композиції "Силуети". Останню, до слова, обов'язково слід послухати. Вона розривала мережу у 2022 році!

31 ENLEO – чорнеморе

Цього хлопця ви можете знати завдяки крутим українським каверам на популярні закордонні пісні. А цьогоріч він написав чимало власних пісень, і вони також миттєво стали шалено популярними. Він однозначно заслуговує на ваш лайк і місце у плейлисті.

32 LELY45 – І кожен дасть мені своє ім'я

Сила, яку випромінює LELY45, просто не має меж. Її пісні шалено популярні і вкрай складно було обрати саме ту, яка б потрапила до нашого рейтингу. Композиція "І кожен дасть мені своє ім'я" пробирає до мурашок, тож було б несправедливо оминути увагою саме її.

33 Оля Полякова – У твоїх обіймах я

До такої Олі Полякової ми не звикли. Під час повномасштабного вторгнення співачка дала безліч концертів. Вона не лише переклала й удосконалила свої хіти. А й написала нові пісні, які миттю стали популярними. Потужна композиція "У твоїх обіймах я" стала однією із них. А кліп до неї зняв талановитий Алан Бадоєв.

34 Max Barskih – Зорепад

Раз ми згадали про Алана Бадоєва, то було б несправедливо оминути увагою Max Barskih. Він теж переклав чимало своїх хітів українською, що з теплом зустріли його прихильники. А також написав кілька нових пісень. До прикладу, "Зорепад", який припав до душі нашій редакції.

35 Артем Пивоваров х Quest Pistols – Очі

Цьогоріч дуетів просто нескінченна кількість. І це фантастично та демонструє, що українські виконавці залюбки записують разом пісні, щоб достукатися до ще більшої кількості слухачів. Так, з'явилася фірма від Артем Пивоваров та Quest Pistols. У кожному рядку відчувається, що хлопці неабияк кайфують від того, що роблять. І це, мабуть, найкраще, що може бути!



36 Жадан і Собаки, Христина Соловій – Серце

А ось, мабуть, найскандальніший дует цього року. Кліп на пісню "Серце" переглянули понад мільйон разів. І не в останню чергу завдяки гострій реакції церковної спільноти на те, що в ньому зняли. Якщо не бачили – подивіться. А сама пісня, якщо досі не у вашому плейлисті, виправляйте це негайно!

37 ХАС – Цілуй мене

Репер ХАС цьогоріч теж випустив кілька як сольних, так і дуетних пісень. Потужна композиція "Цілуй мене" та не менш потужний кліп на неї не залишив абсолютно нікого байдужим. Дивитися відеороботу, в яку закладений глибокий зміст, без сліз просто неможливо.



38 БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ & TAYANNA – А ти…

Дуети у нашому рейтингу не закінчуються. Перед нами чуттєва та ніжна TAYANNA та сильний і харизматичний Сергій Танчинець. Пісня "А ти..." розвивається так, як кожні стосунки. Ніжність, тепло, драма.



39 KAZKA – Солодкі

KAZKA цьогоріч теж не сиділа без діла. Одна з пісень, яка засіла нам у голові, – "Солодкі". Як каже солістка, це пісня про любов до себе та почуття до коханих. Про кайф від власного відображення та тепло, яке дарують миттєвості, коли "щока до щоки".

40 Tina Karol – НЕ СВЯТІ

Співачка Тіна Кароль підірвала мережу піснею "НЕ СВЯТІ". Виконавиця каже, що ця композиція покликана донести те, що "кохати та освідчуватися важливо сьогодні, а не потім". Відеоробота, традиційно, пронизана еротизмом. Усе, що притаманне творчому доробку співачки останніх років.

41 Ірина Білик & Сергій Мироненко – Відпусти

Ірина Білик разом з Сергієм Мироненком записали потужну дуетну пісню "Відпусти". Як зазначає співачка, під час таких колаборацій виконавці отримують задоволення від спілкування та теплих відносин на студії. Вона прагне, щоб пісня надихала інших. І вона це робить. Просто послухайте, вона чудова!

42 Chekson – Ліфт

Ще одна рекомендація від наших слухачів. Нам дуже подобається, що з'являється все більше самобутніх виконавців. Таких, які не намагаються ні на кого бути схожими. А жива мова тексту – окрема любов. Ніякої вам прилизаної лірики. Все як має бути!

43 діти інженерів – ТЕЦ

Які часи – такі й пісні. Україна продовжує зазнавати атак по енергетичній інфраструктурі. А пісня "ТЕЦ", яка з'явилася майже рік тому, вийшла саме тоді, коли ми сиділи без світла та не забували, що у найтемніші часи найкраще видно світлих людей.

44 Monokate, Go_A – Vorozhyla

Було б вкрай несправедливо оминути увагою надзвичайно талановитих Go_A. Ця пісня стала саундтреком до стрічки "Довбуш". Спочатку дивимося кліп на пісню, а потім – фільм. Якщо ви вже це зробили, то завше можна повторити.



45 KOZAK SYSTEM – Лють

Колектив випустив гімн об'єднаної штурмової бригади "Лють". Хлопці наголошують, що Збройні Сили України довели, що нині це – найкращі Збройні сили у світі. Гурт підтримав створення штурмової бригади "Лють", написавши для неї гімн. Адже у ній воюють дуже вмотивовані професіонали. Потужна пісня для потужних захисників!

46 СКАЙ – Вертаюсь з Перемогою

Ще одна потужна пісня про та задля наших захисників. Як кажуть у гурті, ця пісня допоможе не лише видихнути, а й надихне на перемогу та вселить віру та впевненість, що все у нас буде добре, що ми здобудемо перемогу!

47 LAMA – Мій друг

Як каже виконавиця, цією ліричною та мелодійною роботою вона підбила підсумок того, що пережила за майже два роки повномасштабного вторгнення. Вона вперше поділилася потаємним, стосунками з близькими друзями. Написана ця пісня про тих, хто завжди з нею, нещодавно з'явився у її житті та про важку втрату, яку війна принесла.

48 OKS – Ніченька

Як ми вже зауважили, у 2023 році багато виконавців переклали свої пісні українською. Тіна Кароль пішла іншим шляхом. Вона дозволила іншим виконавцям співати її пісні, які зазвучали українською. Так, ми змогли почути "Ніченьку" рідною мовою у виконанні талановитого OKS. Йому вдалося подарувати нове дихання пісні, яка свого часу наробила чимало галасу. Точніше, відео на неї.

49 Kalush Orchestra – Це любов

Наприкінці року Kalush Orchestra потішили своїх прихильників піснею "Це любов". Вона виявилася настільки крутою, що ми просто не могли оминути її увагою. Вона про кохання. Те найважливіше почуття, яке здатне змінити весь світ навколо нас.

50 alyona alyona – В темноті

Наостанок залишимо вам пісню від alyona alyona. Як зазначає виконавиця, у найтривожніші періоди життя з пам'яті назовні виходять спогади про наші найщасливіші моменти. Тоді, коли було спокійно, добре, тепло та радісно. Один із таких періодів – дитинство і спогади про бабусь і дідусів. Якщо вам важко – послухайте її. На душі стане затишніше та тепліше.

2023-й рік став багатим на дуети. І це неоціненно, адже наші зірки все частіше об'єднуються, щоб дарувати нам якісну та круту музику. Маємо надію, що 2024-й буде не менш плідний, а більшість пісень будуть про нашу перемогу!

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