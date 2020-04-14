Українська МРІЯ приземлилась у Польщі з рекордним медичним вантажем

Український Ан-225 "Мрія", який є найбільшим вантажним літаком у світі, 14 квітня прибув у аеропорт Варшави імені Фредеріка Шопена з рекордним вантажем медичних засобів. Дивіться фото та відео нашого гіганта!

"Мрія" на замовлення компанії Chapman Freeborn Airchartering Ltd (Велика Британія) доставила з Китаю до Польщі рекордний за об'ємом вантаж медичних засобів у рамках боротьби зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19.

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13 квітня український літак вилетів із китайського аеропорту Тяньцзінь, де в нього завантажили близько 100 тонн медикаментів, тестів для проведення лабораторних аналізів, медичних масок та інших засобів захисту, загальним об'ємом майже 1000 м3.

За всю історію авіації такий об'єм вантажу ще ніколи не перевозився всередині вантажного відсіку літака.

Після завантаження найбільший у світі транспортний літак здійснив переліт до Варшави з приземленням на маршруті в аеропорту Алмати, Казахстан для дозаправлення паливом і відпочинку екіпажу. Посадка "Мрії" з гуманітарним вантажем стала справжньою подією в Польщі, тож її транслювали в прямому ефірі кількох ЗМІ.

Цей рейс став першим для Ан-225 після технічного обслуговування та модернізації, яку провели фахівці українського державного підприємства "Антонов".

"Мрія" отримала нову систему дистанційного керування силовою установкою українського виробництва, нові рідкокристалічні прибори контролю роботи двигунів, також вироблені в Україні, нове сучасне світлообладнання LED з кращими характеристиками.

Нагадаємо, що українській "Мрії" належать понад 250 рекордів у галузі авіації, зокрема, і перевезення моноватажу вагою у 187,6 тонни, а також абсолютний рекорд з вантажопідйомності у 253,8 тонни.

Транспортний літак Ан-225 був виготовлений лише в одному екземплярі. Машина зі шістьма реактивними двигунами має довжину понад 84 метри, її використовують для перевезення надважких і нестандартних вантажів.

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