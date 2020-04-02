Пілот придумав, як розважитися під час карантину: кумедне відео

Зрозуміло, що не всім вдається працювати віддалено. І представникам таких професій особливо скучно на карантині, проте один з пілотів знайшов спосіб розважитися. Веселе відео зняв син льотчика, батько якого вже протягом декількох тижнів перебуває на самоізоляції.

Пілот з США, який перебуває зараз на карантині через пандемію коронавірусу, показав спосіб розваги. На кадрах видно, як чоловік в льотній формі крокує з валізою по біговій доріжці. Таким чином пілот зімітував пересування аеропортом до або з літака.

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Повідомляється, що відео зняв син льотчика. Він розповів в соцмережі, що раніше батько виконував рейси між США і Європою, але вже протягом декількох тижнів перебуває вдома.

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