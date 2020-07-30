Моніка Белуччі спантеличила шанувальників своїм видом

Італійська актриса і модель Моніка Белуччі шокувала шанувальників в мережі своїм зовнішнім виглядом.

На знімках, які опублікували у фан-акаунті зірки в Instagram, видно, як помітно постаріла знаменитість.

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55-річна Белуччі потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Парижа. На прогулянку вона вийшла в чорній сукні довжини максі і з чорною сумкою в руках. Волосся зібране в пучок. Обличчя Моніки шокувало її фанатів, вони відзначили, що у знаменитості з'явилося занадто багато зморшок, а шкіра в'яла.

Вони написали в коментарях під фото, що втратити таку красу, що була в молодості – це боляче. Немов зникає шедевр. Деякі відзначили, що зараз 55-річна зірка виглядає на всі 70.

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