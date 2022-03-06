Пісня чекала 3 роки: гурт Пристані випустив потужний трек "Не бійся"

Гурт Пристані поділився зі своїми прихильниками піснею "Не бійся". Вона однозначно заслуговує на те, щоб потрапити у ваш плейлист у ці непрості часи.

Обійміть тих, хто поруч. Зателефонуйте рідним. А також вмикайте пісню "Не бійся" від гурту Пристані. І нехай віра у ЗСУ не покидають вас.

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Ми видаємо пісню, яка чекала свого часу 3 роки. Віримо в ЗСУ та перемогу!, – йдеться в підписі до композиції.

Пристані – Не бійся, слухайте онлайн пісню гурту:

Текст і слова пісні "Не бійся"

Не бійся, закрий свої очі, падай на мої руки,

Хтось нам човен точить, а хтось кладе каменюки.

Не бійся, я твоє покривало, лягай на мої плечі.

І все що тебе лякало, кинь з минулим до печі.

Приспів:

Поміж всіх я тебе любитиму! Навіть поміж цих пожеж!

Поміж всіх я тебе любитиму! Може ти колись прийдеш!

Не бійся, я тобі за зброю. Вистави мене на стіни.

І все що було тобою, несло мені лише зміни.

Мені ти все ще снишся, час натягує луки

І поки ти боїшся, я падаю на твої руки.

Приспів:

Поміж всіх я тебе любитиму! Навіть поміж цих пожеж!

Поміж всіх я тебе любитиму! Може ти колись прийдеш!

Не бійся, закрий свої очі, падай на мої руки,

Хтось нам човен точить, а хтось кладе каменюки!

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