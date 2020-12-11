Українська композиторка Дана Винницька створила цікавий проєкт Polska jak poezja

Українська композиторка, вокалістка та піаністка Дана Винницька створила проєкт "Polska jak poezja", який має на меті популяризувати польську поезію в Польщі та Україні.

Дана Винницька зазначила, що цей рік, коли більшість концертів було скасовано, для неї став ідеальним часом для розвитку та здійснення власних мистецьких мрій.

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Композиторку завжди цікавила поезія та література: добре знаючи українську, вона захотіла глибше познайомитися з сучасною польською поезією. "Захотілось зрозуміти феномен і успіх польської поезії на світовому рівні. Країна має загалом 8 лауреатів нагороди Нобеля в різних категоріях, 5 з яких присуджено в галузі літератури. Я придумала проєкт "Польща як поезія" і отримала 3-місячну стипендію від польського міністра культури", – розповіла Дана Винницька.

Перша композиція "Libacja" була написана до тексту Томаша Ружицького з його книги "Капітан X":

Друга композиція "Фібо" була створена до тексту Ганни Янчак "11235813" (зі збірки "Легкий холод") в рамках проєкту "Polska jak poezja". Слова і мелодія переплітаються в одній структурі і показують математичну послідовність Фібоначчі:

Третій твір з циклу "Polska jak poezja" був створений до тексту "Два Рухи" Войчєха Боновіча:

За словами Дани Винницької, завдяки цьому проєкту вона мала можливість дати нове життя вже написаним віршам, популяризувати польську поезію в Польщі та Україні для своїх фанів та отримати велике задоволення від процесу читання та компонування. Українська композиторка, піаністка та вокалістка (DAGADANA, Shocklad, Babooshki) Дана Винницька зараз живе і працює в Польщі.

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