Кришталеві візерунки: зустрічайте Різдво та Новий рік з новими українськими піснями

Українські митці презентували масштабний святково-пісенний проєкт Кришталеві візерунки. В його рамках було створено майже два десятки нових авторських пісень на різдвяно-новорічну тематику. Слухаємо разом з Радіо МАКСИМУМ!

"2020 був роком глобальних потрясінь та випробувань. Проте його завершення хочеться відзначити на позитивній ноті. Тож музиканти, художники, волонтери та небайдужі громадяни об’єднали зусилля, аби подарувати українцям святковий настрій і нові різдвяно-новорічні пісні", – розповідають ініціатори проєкту, творчий колектив музичної спільноти та ютюб-каналу MVUA.

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За їхніми словами, головна мета Кришталевих візерунків – стимулювати митців активніше створювати новий український різдвяно-новорічний контент. "Певно, у кожного є різдвяна чи новорічна композиція, яка асоціюється із запахом цитрусових, морозною свіжістю сонячного ранку, теплим затишком родинної оселі, мерехтінням ялинкових вогників або ж із запальною вечіркою у колі друзів. У кожного покоління – свої пісні...".

Музичні твори для проєкту створили музиканти зі всієї України. Жанрова палітра пісень теж вражає: від інді-треків, до сучасної класики; від любовної лірики, до актуальної електроніки; від романтичних балад до напівжартівливого софт-року та панку. Фінансування студійного запису пісень взяли на себе декілька небайдужих громадян, які зацікавлені у появі якнайбільшої кількості якісного україномовного контенту. При цьому усі авторські та майнові права на аудіотвори лишаються за музикантами.

Приємно, що попри можливість фінансування запису лише десяти композицій, до проєкту забажала приєднатися велика кількість музикантів.

Повний перелік музикантів та їхніх пісень в рамках проєкту Кришталеві візерунки:

Оксана Муха – "Колискова" Фіолет – "Пахнеш Щастям" Шосте Чуття – "Новорічний Бум" квіткіс & Ульмо Три – "Різдво" Женя і Катя – "Різдвяна Ніч" Tabakov – "Щасливе Різдво" Абіє – "Різдвяна" Bozhyk Duo – "Різдво Разом" JULINOZA – "Привіт, Новий Рік!" Miles Babies – "Такі Як Є" макс пташник & morphom – "всратий 2020" Кімната Гретхен – "Дива Стане На Всіх" Sysuev – "Різдвяна Сторі" Navigator – "Для Всіх Нас" Zabavka – "Різдвяна" Поль Манондіз (Paul Manandise) – "Я Хочу" МАХА – "Загадала На Свята" Соломія Чубай – "Світло Різдва" Маргарита Рагуліна – "Я Буду Вдома На Різдво"

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