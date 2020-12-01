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Ми разом: слухайте романтичну композицію від співачки SVOЯ
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Якщо вам не вистачає романтики, просто послухайте цей трек! Ніжна та надзвичайно талановита SVOЯ презентує новий сингл "Ми разом". Слухайте пісню на Радіо МАКСИМУМ!
"Ми разом" вже друга робота співачки SVOЯ протягом цієї осені. Артистка впевнено робить кроки в українському шоу-бізнесі. Слова та музику до пісні "Ми разом" написала сама співачка. Це її дебют в жанрі авторства.
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"Я пишу від душі, те що відчуваю, і в цьому моя особливість. Я співаю для людей, які кохаються в музиці. Проєкт SVOЯ – для своїх, для тих, хто відчуває справжню українську музику, її мотиви і саме їх я використовую у своїй творчості".
Пісня "Ми разом" про справжні відносини, які співачка відчуває на власному досвіді. Дівчина також зазначила, що ми зараз живемо у непростий час, губимось в суєті, карантині, ізоляції. Ми заручники обмежень, заборон, пригніченості і страху. І саме в цей час вона хоче нагадати кожному, що ми не одні, що ми разом завжди з нашими половинками. І це так круто відчувати і пам'ятати, що незважаючи ні на що, ми не самі, ми разом! І дуже важливо розуміти, що на світі є людина, яка тебе розуміє, підтримає, допоможе. До речі, зараз артистка планує знімати відео на пісню "Ми разом" та працює над авторським альбомом.
SVOЯ – "Ми разом": слухайте нову романтичну композицію співачки
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