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Українська компанія показала повністю низькопідлоговий трамвай

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Трамвай К-1Т206 - фото 1
Трамвай К-1Т206 / tatra-yug

Розроблений трамвай має модульну конструкцію, а також має 100% рівень низької підлоги, повідомила прес-служба компанії Татра-Юг.

Український виробник трамваїв – компанія Татра-Юг показала нову модель повністю низкопідлогового трамвая – К-1Т206, який вона планує представити на міжнародній виставці транспортних технологій InnoTrans в Берліні.

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Новий низькопідлоговий трамвай - фото 276504
Новий низькопідлоговий трамвай
Новий низькопідлоговий трамвай - фото 276501
Новий низькопідлоговий трамвай

Відзначається, що довжина вагона може бути продовжена шляхом додавання секцій – в цілому до 5 секцій.

Татра-Юг працює в Україні 25 років. Виробляє трамвайні вагони по повному циклу. Трамваї виробляються на площах Південмашу у Дніпрі.

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Джерело: tatra-yug
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