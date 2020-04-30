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Українська компанія побудує електричний фургон-трансформер

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Українці показали фургор-трансформер на "батареях" - фото 1
Українці показали фургор-трансформер на "батареях"

Криворізька компанія Murmuration Technology опублікувала на своїй сторінці в фейсбуці рендери комерційного електрокара CoolOn. За задумом авторів проєкту, фургон-трансформер отримає знімний вантажний відсік, модульну тягову батарею і кілька електромоторів на вибір.

У довжину, ширину і висоту CoolOn досягає 5000, 1700 і 2100 міліметрів відповідно, тобто український електрокар більший за шатл Canoo, над яким працюють вихідці з BMW та Faraday Future.

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В конструкції використають максимальну кількість комплектуючих місцевого, а також власного виробництва. Вантажний відсік – знімний. На його місце можна встановити кузов, як у пікапа, маніпулятор або спеціальне обладнання для прибирання вулиць.

Українська компанія побудує електричний фургон-трансформер - фото 401173

Тягова батарея – літій-залізо-фосфатна (LifePO4) місткістю 40 кіловат-годин. Пробіг без підзарядки – усього 200 кілометрів. Привід може бути переднім або повним.

Фірма Murmuration планує ставити на CoolOn власні вентильні реактивні електромотори потужністю від 30 до 80 кіловатів (41-109 кінських сил) – у них менше міді і немає магнітів, що знижує кінцеву вартість.

Українська компанія побудує електричний фургон-трансформер - фото 401172

Електромобіль з модульним кузовом недавно показав каліфорнійський стартап Neuron EV. Позашляховик T / ONE можна трансформувати з шасі з кабіною на пікап, вантажний фургон або сімейний мікроавтобус з п'ятьма або шістьма посадковими місцями. Причому у залежності від конфігурації салону крісло водія буде встановлене або по центру, або збоку, як у звичайного автомобіля.

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Джерело: Facebook
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